Lover mye å stå i kø for

KOLVEREID: Kevin Andre Lindstrøm er daglig leder på Seaside Nightclub på Kolvereid, og han har store planer for utestedet framover.

– Vi ønsker å skape mer kultur og uteliv i Ytre Namdal. Bortsett fra de store happeningene som Rørvikdagan og Kolvereiddagene er det lite sånne opplevelser her, sier han.

– Det skal vi prøve å gjøre noe med.

Vil være kulturarena

Lindstrøm kaller de kommende arrangementene for konserter, og sier utestedet gjerne vil være en konsertarena.

– Målet er å ha en kjent artist her hver måned, og ellers kommer vi til å legge opp til å ha alt fra band, trubadurer og lokale artister på scenen, sier han, og forteller at de også ønsker å legge opp til at nye, ukjente artister kan komme til Seaside.

De vil også tilby underholdning som ikke er musikalsk.

– Det er for eksempel veldig lite av standup i Namdalen, så det vil vi gjerne ha på Seaside. Vi tenker, drømmer og planlegger mye nå, sier han, og forteller at de ønsker å bli den største konsertarenaen i Namdalen.

– Jeg tror absolutt av folk ønsker dette. Mange reiser bort for å oppleve sånt, men vi vil bringe opplevelsene hit.

Variert fra scenen

Den første kjente artisten på plakaten er vokalist i Plumbo, Lars Erik Blokkhus.

– Det er en fantastisk artist, som kommer hit med et eget prosjekt som han har fått formidabel tilbakemelding på, sier Lindstrøm, som forteller at artisten lover å holde en forrykende show på Kolvereid.

Neste kjente artist ut er Staysmann og Lazz. De er for mange kjent som kongene av afterski og russefester.

– Det kommer til å bli en fest som vi sjelden har sett her, og det blir utrolig artig, sier Lindstrøm, som forteller at de har leid inn ekstra lyd og lys for anledningene.

– Vi satser knallhardt nå, og vi tror det kommer til å bli bra.

Han påpeker at de er opptatt av å ha varierte opptredener.

– Vi har akkurat signert kontrakt med en anerkjent pianist, og Skei og PT står også på plakaten, sier han.

– Vi skal ha litt av alt, og prøve å fenge så mange som mulig. Vi har flere ville ting i tankene, men jeg kan ikke røpe alt ennå, smiler han.