NRK blir førstemann ute til å forsvinne fra FM-nettet

I dag stenger flere radiokanaler, men Radio Trøndelag gir seg ikke: Klokken 11.11 onsdag formiddag slutter NRKs radiokanaler å sende på FM-nettet.

– Vi ønsker at det skal være et radiotilbud i Trøndelag, også for dem som ikke har ordnet seg DAB. Vi er en lokalradio for alle, sier Johannes Aarmo i Radio Trøndelag.

Innen 21. april vil også de andre riksdekkende kanalene være borte fra FM-nettet.

Overgangen skaper storhandel av DAB-radioer i Trøndelag og Møre og Romsdal, skriver NRK Trøndelag.

– Akkurat nå selger vi et par hundre radioer og biladaptere om dagen, sier kategoridirektør i Coop Midt-Norge, Jack Andrè Hveding til NRK.

Overraskende stille

For politiet har det vært en rolig natt. Dette er tredje natta på rad at de ikke har fått inn en eneste melding fra Namdalen, og operasjonsleder Rune Reinsborg innrømmer at han er litt overrasket.

– Jeg blir jo overrasket selv over at det skjer så lite, sier han lattermildt og følger opp:

– Vanligvis er det ett eller annet som skjer. Men nå har det nesten ikke vært hendelser i hele Nord-Trøndelag.

Kaldt men fint

Det er meldt noen få minusgrader over hele Namdalen. I Namsos og Rørvik er det bare meldt to minusgrader, mens Lierne må belage seg på hele elleve.

Ellers vil det variere mellom litt overskyet i deler av Namdalen, mens andre deler vil få skyfri himmel.

– Sørøstlig bris, stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende til liten kuling. Ellers pent vær, skriver Yr.no i tekstvarselet sitt for Trøndelag.

Listhaug setter ned foten

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Over 250 gikk i fakkeltog - Listhaug satte ned foten: Selv om innbyggerne i Grong protesterer kraftig mot nedleggelsen av asylmottaket vil ikke Sylvi Listhaug omgjøre avgjørelsen.

Nå ønsker de å jobbe for å utsette stenginga til 1.september, bekrefter ordfører Skjalg Åkerøy.

Sponsorkonge Frode Gåsbakk får mye av æren for å gjøre drømmen om å spille i 1.divisjon mulig.

– Frode er svært viktig for vår satsing. Han er både smart og dyktig, sier leder i Lierne IL volleyball, Turid Solum Gjertsås.