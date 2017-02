Skisenter kjøper hotell

GRONG: – Det er styret som har tatt beslutninga, men jeg er helt enig med dem i at dette er riktig å gjøre. Nå gleder jeg meg til å fylle bygget med innhold, sier daglig leder Ola A. Seem etter at skisenteret har lagt en ukjent pengesum for hotellbygget som ligger et ørlite steinkast unna skiheisene.

Det blir nok langt dyrere å ruste opp det om lag 3.500 kvadratmeter store bygget, som har stått tomt i en årrekke.

– Hadde det ikke vært for godt fundament og mye mur så hadde det nok vært helt falleferdig, sier Seem.

Med unntak av at det vil bli et tilbud med varme senger og leiligheter i bygget, er det ennå ikke klart hva det gamle hotellet skal fylles med.

Nå skal Seem og styret bruke litt tid på finne ut av akkurat det. Men mulighetene er mange, mener han.

– Vi har mange tanker. Det kan være varmestue, garderobeanlegg både til skistadion og alpinanlegget og serveringssteder. Målet er å gi flere muligheten til å komme til Bjørgan og bli her flere dager, sier Seem.