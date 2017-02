Toppscore for rockehotellet

NAMSOS: – Vi er selvsagt stolte, men samtidig ydmyke overfor at gjestene våre gir oss så fantastisk gode tilbakemeldinger, sier hotelldirektør Terje Lysholm.

På en undersøkelse gjort av reise- og hotellnettstedet booking.com kommer Scandic Rock City ut med en score på 8,8 av 10 mulige. Det er hotellets gjester som har felt dommen.

Hotelldirektøren gir de ansatte svært mye av æren for det gode resultatet.

– Dette er resultatet av hardt over tid, vi har satset målrettet mot å bygge en intern servicekultur som omfatter alle i organisasjonen, og det begynner vi å se resultater av nå, sier han.

Men det er ikke først gang de scorer høyt i denne, og også andre undersøkelser – tilbakemeldinger fra gjester.

– Vi har oppnådd 8,8 og 8,9 på akkurat denne undersøkelsen de siste fire årene. Og det er spesielt gledelig at vi i «lille» Namsos – i en hotellsammenheng – plasserer oss foran mange hoteller i Trondheimsregionen, sier han.

Også på andre undersøkelser fra andre hotell- og bookingnettsteder er resultatene de samme. Rockehotellet er blant Norges beste på service og kundetilfredshet.

– Alle kan ha et godt år, men det har lite med flaks å gjøre. Best blir du når alle de ansatte som utgjør hotellet har en innstilling til hotellfaget hvor målet er at gjesten skal trives, sier hotelldirektøren.

Fjoråret ble samtidig et rekordår på flere områder.

– Vi hadde en vekst på 11,5 prosent, tross at vi stengte hotellet i to uker under streiken. Og jeg synes det er verdt å nevne at vi i juli 2016 hadde et belegg på over 77 prosent, sier Lysholm.

Som gleder seg til fortsettelsen.

– Vi skal fortsatt strekke oss for å bli enda bedre, lover hotelldirektøren.