Uvitenhet koster

Norge har Europas høyeste sykefravær. Om lag en fjerdedel av arbeidsstokken er til enhver tid ut av verdiskaping. Muskel/skjelettplager og lettere psykiske lidelser topper statistikken over årsakene til det høye fraværet. Dette koster bedriftene dyrt, er bekymringsfullt for framtidens velferdsordninger og ikke minst opplever mange enkeltindivider redusert livskvalitet og dårligere økonomi. Nå skal bedriftene i Midt-Norge gi Norge noen svar på lønnsomt nærvær.

Medarbeiderne og deres kompetanse er den viktigste bidragsyteren i verdikjeden i de fleste bransjer. Vi trenger all den friske arbeidskraft vi kan få for å ha konkurransekraft og ikke minst ta vare på velferdsordningene. Når mennesker enten er borte fra jobben eller de er på jobb med uavklart arbeidsevne, så bidrar dette til produktivitetslekkasjer rett på bunnlinjen.

Jo flere som står i arbeid, desto flere bidrar til å opprettholde verdens beste velferdsordninger. Vår største utfordring er at det i framtiden blir flere eldre som skal benytte seg av velferden, sett i forhold til tilveksten av unge mennesker i arbeidslivet.

Den positive er at det er et økende antall arbeidstakere som betrakter arbeidsplassen som den viktigste sosiale livsnerven og dermed en viktig forutsetning for livskvalitet. Derfor ønsker de aller fleste en arbeidstilknytning der de yter etter evne lengst mulig.

Norge har et av verdens beste helsevesen. Aldri har helsetjenesten undersøkt og behandlet flere pasienter. Og mange blir friskere og får mindre plager. Men på tross av denne innsatsen lykkes vi ikke med å bedre arbeidshelsen slik at sykefraværet i Norge går ned. Faktisk er sykefraværet like høyt i dag som for 16 år siden, da arbeidsgiverne, arbeidstakerne og Staten signerte samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv der reduksjon av sykefraværet var mål nummer en.

Et friskt arbeidsliv skal bestå av et mangfold av arbeidstakere; unge og gamle, menn og kvinner, noen med høy og noen med lavere arbeidsevne og et internasjonalt mangfold. Hva ville skje om alle disse kommer engasjerte på jobb hver dag fordi bedriften har løst koden for hvordan jobbengasjement fremmes?

Forskning viser at disse bedriftene oppnår lavere sykefravær, høy verdiskaping og stor konkurransekraft. Resultatet er robuste og friske bedrifter som har kraft til å møte morgen- dagens utfordringer.

Ledelsen er sentral for å utvikle friskfaktorene i arbeidsmiljøet og samtidig ha verktøy til å løse opp i de flokene som dukker opp. Arbeidskravene til ledelsen er like store i små og mellomstore virksomheter som i de store bedriftene – gjennom samarbeid kan vi løse dette sammen.

Hva er verdien av en sykefraværsdag i din virksomhet? Her brukes ulike modeller og verdiberegningen varierer mye. Kanskje på tide å ta fram kalkulatoren for en sjekk? Og hva ville skje dersom lederne kunne komme sykefraværet i forkjøpet? Å forebygge sykefravær gir betydelige sparte kostnader, gir mestring for den ansatte og mange flere fornøyde kunder for bedriften. Erfaringene viser at med systematisk lederstøtte og funksjonell HMS vil bedriftene kunne styrke både arbeids- miljøet, lønnsomheten og dermed konkurransekraften.

Friskgården har siden 1994 levert ny kunnskap, moderne metodikk og beste praksis til dette arbeidsfeltet. Våre fagpersoner, med utdanning som spesialister i arbeidshelse, bistår ledere til å mobilisere ressurser hos medarbeidere slik at de jobber smartere framfor å løpe raskere.

Utdanningen som spesialist i arbeidshelse bygger på moderne nasjonal og internasjonal forskning. Vi er godt på vei med kunnskap om «hva som virker og hva som ikke virker». Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke er i mål enda. Selv om resultatene våre er gode, så betyr ikke det at vi ikke kan bli bedre. Derfor har Friskgården gjennom mange år satset mye på forskning og utvikling og nye praksisnære prosjekter er under arbeid.

Fortsatt er det behov for mer kunnskap for å løse et av Norges største utfordringer – hvordan bistå arbeidslivets ledere og ansatte til å finne nøkkelen til lønnsomt jobbnærvær. Friskgården satser på mer forskning med arbeidslivet som «forskningslaboratorium». Til dette trenger vi bedrifter som vil samarbeide og være testpanel for å prøve ut nye moderne verktøy.

Ledere vil få tilgang til våre unike verktøy mot å teste dem ut i egen virksomhet. Dette for at vi i neste omgang kan måle effekt og resultater. Først når en har avklart hvorvidt nye verktøy virker eller ikke, kan en dele kompetansen slik at det som virker gjøres tilgjengelig for flere.

Nå skal kompetansen ut til ledere som arbeider med ledelse, personal, HMS og økonomi. Friskgårdens mål er å friskmelde Norge gjennom helsefremmende arbeidsplasser, lønnsomt nærvær og funksjonell HMS – det skal vises på bunnlinjen. I 2017 vil Helsefremmende sykehjem, Helsefremmende team, HMS-kalkulatoren og Arbeidsinkludering være FoU-prosjekter i samarbeid med våre partnere NTNU og BI Handelshøyskolen.

Vår målsetting er å utvikle forskningslaboratorier i Mo i Rana, Namsos, Steinkjer, Verdal og Stjørdal der vi sammen skal ta grep i friskmeldingen. Norge har ikke råd til å vente lenger. Kunnskap har sin pris, men sjekk hva uvitenhet koster.