Vil at flere havner på middagsbordet

NRK-serien «FBI redder høna» skapte et stort engasjement i januar. Serien viste blant hvordan tre millioner verpehøner årlig blir gasset i hjel og brukt i sement fremfor å havne på middagsbordet. Dette opprørte mange kunder, som gjerne ville ha tak den tradisjonsrike råvaren. Engasjementet bidro til at over 20.000 høner ble solgt i Coop-butikkene Matkroken og Coop Marked i årets første måned.

– Vekker minner

- NRK har gjort en viktig jobb med å øke interessen for bruken av høne som råvare. Ikke bare reduserer det et skjult matsvinn, men det vekker også minner hos mange om gode tradisjonsretter fra barndommen. Det gleder oss derfor at veldig mange kunder, som også er våre eiere, bestemte seg for å lage retter som hønsesuppe eller hønsefrikasé til middag de siste ukene, sier Ingjerd Vestengen, assisterende kjededirektør i Matkroken og Coop Marked.

Coops kjeder solgte til sammen 150.000 høner i sine butikker i fjor, men kun 65.000 av disse var norske. Tilgangen på høner er vanskelig, og resten ble derfor importert fra Sverige.

Ikke etterspørsel nok

- Det er et paradoks at vi ikke lykkes med å skape tilstrekkelig etterspørsel som gjør at vi kan få i gang produksjonen av produkter basert på høne i Norge. Her har hele bransjen et felles ansvar, og vi er innstilt på å gjøre vår del av jobben, sier Vestengen.

For å ytterligere bidra til økt interesse og etterspørsel, som igjen vil legge grunnlaget for økt produksjon i Norge, er det derfor besluttet at Coops Miljøpris for 2017 dedikeres til kampen for å redde verpehøna.

- Vi utlyser konkurranse med inntil 100.000 kroner til de beste ideene som kan bidra til at høna igjen kommer på middagsbordet. Det kan være produktideer, hønseoppskrifter eller andre tiltak som øker interessen for denne fantastiske tradisjonsråvaren, sier Vestengen.

I juni kåres en vinnerne, som i tillegg til en pengepremie, mottar kunstverk av Nico Widerberg.