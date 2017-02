– Bra at asylmottak blir nedlagt

GRONG: – Det er positivt, og viser at vi har kontroll med innvandringen. Vi kan selvsagt ikke holde asylmottak kunstig i live når de kommer så få asylsøkere, det burde til og med Arnstad skjønne, sier Teigen i en pressemelding.

Asylmottak administreres av Utlendingsdirektoratet (UDI), og de beslutter ut fra flere kriterier hvilke asylmottak som driftes, legges ned og opprettes.

Dette skal tilpasses etter ankomstene av asylsøkere.

I 2015 kom det over 31.000 asylsøkere, mens i 2016 kom det omtrent 3.400.

I 2015 kom det over 31.000 asylsøkere, mens i 2016 kom det omtrent 3.400.

– Dette viser nok en gang at Sp bare tenker korttenkt populisme. Vi må tenke på de langsiktige konsekvensene av høy innvandring til Norge. Hvis det fortsetter, vil det true den norske velferdsmodellen vår. Jeg er veldig glad for at asylmottak blir nedlagt. Det er tross alt skattepengene til folk vi bruker på dette.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er klar i sin tale: Hun vil ikke ta grep for å omgjøre vedtaket om å legge ned mottaket i Grong.

Han mener det er mange andre saker man heller bør bruke penger på:

– Vi har mye vi heller skal bruke penger på, som helsetjenester, skoler, veier og eldreomsorg, fremfor å bruke pengene på dyre asylmottak i Norge, når vi vet at vi kan hjelpe flest flyktninger i nærområdene.

– Man kan spørre seg om Senterpartiet egentlig vil ha høy innvandring til Norge, slik at de kan opprettholde flest mulig asylmottak. Skal man følge logikken til Arnstad, kan det fort virke sånn. Det vil ikke vi i Frp.