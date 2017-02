– Den dagen jeg lærte å strikke har brent seg fast i hukommelsen

RØRVIK: – Det skal stå noen berlinerboller på bordet her, så bare forsyn deg, sier Elisabeth Thomassen og smiler.

Hun setter seg ned i sofakroken, like ved den blå puta som hun selv har strikket. Det er her hun sitter når hun holder på med hobbyen som har tatt mye større plass i livet hennes enn hun hadde sett for seg.

Sterk historie

Da Elisabeth var fire år, fant legene ut at hun hadde revmatisme. De så en hvit prikk på det ene øyet hennes, og hun ble straks sendt til øyelege som kunne fortelle at hun hadde grønn og grå stær på begge øynene. Like etter gjennomgikk hun sin første operasjon. En operasjon som langt i ifra skulle bli den siste.

– Jeg husker det godt. Spesielt husker jeg ei dame som var der og laget smykker av trolldeig.

Elisabeth smiler når hun forteller om opplevelsene hun har hatt som følge av sykdommen. Noen ganger må hun også le. Ikke fordi det ikke har vært trist og tungt, det har det ofte vært. Men fordi hun har lært seg å leve med det, og fordi hun er vant til å fortelle om det.

– Jeg har hatt omtrent 20 operasjoner på begge øynene, sier hun.

– Og ingen av dem har funket.

Den siste operasjonen gjennomgikk hun i 2015. Det var en laseroperasjon, som endte opp med å gjøre alt hakket verre.

– Synet ble enda dårligere, og jeg utviklet kroniske smerter, forteller hun.

Dagen etter operasjonen begynte hun å se gulfargete bølger foran øynene. Synet ble deretter gradvis verre.

– Jeg hadde et håp om at operasjonen skulle gjøre synet mitt bedre. Sånn ble det ikke.

– Alt er tåkete

I 2009 fikk Elisabeth glassøye på høyre side.

– Jeg hadde mye smerter i musklene rundt øyet. Du kan sammenlikne det med å trene om du aldri har vært på treningssenter før. Det gjør vondt i musklene etterpå da, ler hun.

I dag har 25-åringen kun to prosent syn på venstre øye. Det hun ser beskriver hun som tåkete.

– Jeg er glad i kontraster. Alt er tåkete, og det er ingen linjer. Men jeg ser farger, sier hun, og ser rundt seg rundt om i huset hvor hun bor sammen med samboeren Helge og sønnen Patrick.

– Når jeg sitter helt inntil samboeren min, kan jeg se at han smiler.

Til daglig sliter hun en del med det hun selv kaller flimmer for øynene.

– Det blir plutselig helt svart. Når det skjer på butikken, må jeg bare stå i ro til jeg kan se igjen, sier hun, og forteller at det skjer mellom 20 og 30 ganger daglig.

At synet kommer til å forsvinne helt, legger ikke Elisabeth skjul på.

– Det blir å forsvinne. Det er ingen sjanse til å stabilisere det, sier hun.

For omtrent fire år siden la hun fra seg pc-en. Det var ikke noe vits lenger. Men nå har hun lært seg å bruke Iphone.

– Jeg bruker Voiceover og taleassistenten Siri. Siri leser og sender meldinger, og det har gjort det enklere for meg. Hadde jeg ikke hatt den muligheten, hadde jeg nok ikke hatt telefon i det hele tatt.

Hun forteller at hun får mye hjelp i hverdagen. 25-åringen har en assistent som hjelper henne med enkelte daglige gjøremål, samt at familien hjelper til der det trengs. I heimen sin er hun så kjent at det er vanskelig å se at hun nesten er blind når hun åpner døra eller henter seg drikke i kjøleskapet.

– I huset vårt er jeg så kjent at det går fint. Men om samboeren eller sønnen min glemmer å lukke kjøkkenskapene, blir det verre, ler hun.

Trodde ikke hun fikk det til

For et drøyt år siden lærte hun seg å strikke. Datoen hun lærte det, 19. november, har brent seg fast i hukommelsen.

– Ei venninne av meg mente at jeg burde lære meg å strikke, men jeg ville ikke, sier hun, og forklarer at hun tenkte at det ikke var noe for henne.

– Jeg har stive fingre, og ingen tålmodighet. Jeg tenkte at du må ha øyne for å strikke, og at jeg aldri kom til å få det til.

Venninna maste i to år, og en dag de skulle spise middag sammen, var hun bestemt på å lære det bort til Elisabeth.

– Vi satte oss i sofaen, og siden den dagen har jeg sittet pal.

– Hvorfor?

– Fordi jeg fikk det til.

25-åringen følger ikke noen oppskrift, og sier hun strikker det hun tror kommer til å bli fint. Hun lager luer, skjerf, buffer, lappetepper, pledd og puter, og hun er opptatt av å utvikle seg til å bli bedre.

– Nå skal jeg begynne å strikke ullklær til unger, sier hun.

– Og så skal jeg lære meg å hekle.

Får god respons

Forrige fredag startet hun Facebook-sida Blind Design, og allerede tre dager etter hadde hun over 200 følgere.

– Jeg har fått flere meldinger om at jeg er flink, og noen har til og med ringt og skrytt av meg. Jeg blir helt forlegen. Stolt, men forlegen, smiler hun.

– Hvordan får du til å strikke?

– Det er enkelt. Jeg føler meg fram, og teller masker. Det er lett å tenke at det ikke går, og flere lurer på hvordan jeg får det til. Det handler om å ikke gi seg.

At folk viser interesse for å kjøpe det hun lager synes Elisabeth er veldig artig.

– Jeg trodde aldri at noen kom til å bli interessert i strikkinga mi. Uten syn er det vanskelig å se om det blir bra, sier hun.

– Alle har en hobby, men det hadde ikke jeg. Nå strikker jeg og hører lydbok samtidig, og jeg koser meg med det. Blir boka veldig spennende, går det ekstra fort, ler hun.

Hva som motiverer henne er hun ikke i tvil om. Det er sønnen og samboeren.

– Herregud, det betyr alt for meg å ha dem. De er motivasjonen min til alt. Er det noe jeg aldri kommer til å angre på, er det at jeg fikk unge så tidlig. Han hjelper meg med å være positiv hver eneste dag.

Hun forteller at sønnen Patrick er opptatt av å hjelpe mammaen sin.

– Om jeg står og tar ut av oppvaskmaskinen, så kommer han og vil hjelpe til. Da sier jeg ofte at han må gå og leke i stedet.

At hun startet med strikking er hun veldig glad for. Hun vil egentlig ut i jobb, men sier at det ikke er så mye hun kan jobbe med uten syn. Håndarbeid er det hun ser for seg å drive med.

Elisabeth viser fram skapet med de mange forskjellige garnfargene, og hun viser fram kjolen som hun har strikket til seg selv. Smilet vil ikke forlate ansiktet til 25-åringen.

– Jeg må være positiv, hva er vitsen med ikke å være det? Er det noe jeg har så er det selvironi, sier hun, og viser til at hun har kalt klesmerket sitt for Blind Design.

– Jeg liker å kødde med meg selv. Før var det kanskje en forsvarsmekanisme, Nå kan jeg gå på ei dør, og spørre de andre om de ikke så den de heller.

