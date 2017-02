– Svetter av meg to kilo hver gang jeg spiller stykket

NAMSOS: Teaterstykket «The Play That Goes Wrong» går på tredje året i London og er blitt kåret til «Årets beste komedie 2015». Med tittelen «Kollaps i kulissene» presenterer Riksteatret nå suksessen for det norske folk, og lørdag har turen kommet til Kulturhuset i Namsos.

– Jeg gleder meg veldig til å komme til Namsos igjen. Jeg er glad i Trøndelag og liker å omgås trøndere. Det er fine folk, sier Ingar Helge Gimle.

Etter premieren 19. januar har teaterensemblet blitt møtt med positive tilbakemeldinger fra både publikum og kritikerne i pressen.

– Det har vært strålende anmeldelser, latter og jubel over hele linja. Det er veldig artig for oss skuespillere. Selv er jeg av typen som liker å dra på turne. Selv om det er litt slitsomt å være borte fra heimen i tre måneder, er det veldig givende å se landet og møte alle menneskene som bor rundt omkring, sier han.

Kjente navn på og bak scenen

Ingar Helge Gimle (60) er en av landets mest erfarne og etterspurte skuespillere – brukt i alt fra komedie, drama og såpeserier på tv, film og teater. Allsidigheten er en styrke han selv trives godt med.

– Det å ha mulighet til å kombinere film, tv og teater er veldig fint – i min alder passer det å gjøre litt forskjellig. Etter noen år med andre oppgaver var det veldig deilig å komme tilbake til teateret. Det er noe helt spesielt å møte og kjenne varmen fra publikum i salen, sier skuespilleren.

Gimle er ikke den eneste med et kjent navn trykket i heftet til «Kollaps i kulissene». Knut Nærum har oversatt stykket til norsk, men Kim Haugen har regien. På scenen møter vi skuespillere og komikere som Bartek Kaminski, Jan Martin Johnsen, Camilla Frey, Daniel Karlsson, Espen Sandvik, Jan Huse og Hege Schøyen.

– Det er morsomt å spille mot Hege, hun har en skuespillerkomikk som er kjempegod. Men jeg må også få skryte av de andre «ungdommene», som har like store roller. Dette er framtidas stjerner, sier Gimle.

Humor i særklasse

«Kollaps i kulissene» tar for seg amatørgruppa Skorpen Dramatisk Selskap, som skal sette opp et krimstykke i Agatha Christie-stil. Men ting går ikke helt som planlagt.

– Alt som kan gå galt, går galt – mens vi prøver så godt vi kan å gå videre i stykket, sier Gimle.

Slik blir det stor komikk av – britisk humor som nordmenn trykker til sitt bryst. Stykket er blitt omtalt som en krysning av «Hotell i særklasse» og «Mr. Bean».

– Ja, det synes jeg er en god beskrivelse. Spesielt «Hotell i særklasse», med John Cleese som desperat prøver å få tingene på stell. Likevel går alt galt. Den humoren der er noe vi nordmenn elsker, tror Gimle.

Brakk handa på scenen

Det ligger mye logistikk bak når alt systematisk skal gå skeis – det kreves både presisjon og riktig timing når vegger skal ramle ned og dører skal smelle i trynet på noen i høyt tempo.

– Alt må gå på skinner, det er ikke rom for improvisasjon. Det er både krevende og utrolig morsomt, sier 60-åringen.

– Og slitsomt?

– Ja! Du er helt gjennomvåt etter hver gang. Det føles ut som jeg legger igjen to kilo svette på scenen, sier han.

Som skuespiller har han selv opplevd at ting går skeis på scenen. En gang knakk han en stol i tusen biter, mens en annen gang brakk han arma under et stykke på Trøndelag Teater.

– Det har jo hendt at ting ikke går som planlagt i «Kollaps i kulissene» også – men fordelen her er at folk ikke legger merke til det, siden stykket skal gå galt, ler Ingar Helge Gimle.