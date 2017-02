Nå skal beboerne tråkke til for bedre helse

NAMSOS: I høst jubilerte B. Røthe med sine 125 år. I den anledning markerte bedriften jubileumsåret ved å dele ut 125.000 kroner. 50.000 av de kronene var det Namsos helsehus som fikk.

– Vi setter utrolig stor pris på gaven fra B. Røthe. Resultatet er blitt en sykkel der beboerne får se hvor de sykler. Det gir både mulighet og motivasjon for beboerne å sykle på kjente stedet, sier Wenche Arnø, leder for ernæring og service på Namsos helsehus.

Positiv satsing

Gerd Klingen fikk æren av å være den første som fikk prøve sykkelen i Namsos. Og Klingen har alltid vært en stor sykkel- entusiast.

– Jeg kunne nesten å sykle før jeg kunne å gå, smiler hun.

– Det er veldig positivt at de har kjøpt inn denne sykkelen og satser på aktivitet her på huset, sier Klingen.

Kort fortalt sitter brukerne på en stol og sykler med en skjerm foran seg. Der ser de samtidig på en video som er spilt inn på forskjellige steder i Norge. I første omgang er det tre videoer fra Namsos.

– Vi skal hit til sommeren for å spille inn flere filmer. Da kan flere beboere kjenne seg igjen når de sykler, forteller salgs- og markedsansvarlig i Motitech, Stian Lavik.

Utviklet i Bergen

Torsdag besøkte Lavik Helsehuset i Namsos. Der fortalte han om og demonstrerte den nye sykkelen for beboere og ansatte. Til stor begeistring.

– Det begynte som et prosjekt i Bergen kommune der det var behov for aktivitet i sykeheimene. Det var en av sykeheimene som skaffet seg en slik sykkel, men så at det var behov for motivasjon, sier han.

Lavik og Motitech ble leid inn for å lage noen videoer der de som sykler ser hvor de sykler.

– I starten hadde vi 40 sykler i Bergen. Nå er vi ute på 130 institusjoner i hele Norden, forteller Lavik.

– Hva betyr en slik aktivitet?

– Det er ganske unikt. Det er viktig for oss å være med på å skapte aktivitet der vi bruker teknologi for å øke aktiviteten og motivasjonen, sier Lavik.

Enkle grep

Motitech har i dag rundt 700 filmer i basen sin, men i løpet av året vil selskapet runde 1.000 filmer.

– Det blir litt som å ta en sykkeltur på gamle trakter, smiler Lavik.

Wenche Arnø på Namsos helsehus tror en sykkeltur i kjente omgivelser vil øke motivasjonen og aktiviteten blant beboerne.

– Det er ikke alle som har muligheten til gå ut, og da er dette en kjempefin mulighet å aktivisere seg uten å ha med seg noen. Målet var å bruke pengene vi fikk til å stimulere til aktivitet, og det tror jeg vi har klart, sier Arnø.

Og neste steg for Namsos helsehus kan bli sykkel-VM for eldre.

– Vi er offisiell partner til sykkel-VM i Bergen, og i forbindelse med det kan alle sykeheimer som har dette systemet melde seg på å være med. Det er noe vi har kalt sykkel-VM for eldre, sier Lavik.