Nå vil Regjeringen fremme ny våpenlov

Tall fra politiets våpenregister viser at det er registrert 1 329 våpen på private våpenkort i Norge, ifølge Aftenposten.

Det er 90 000 flere våpen enn i 2011, da tallet var aktuelt i forbindelse med debatten om ny våpenlov i etterkant av terrorangrepet på Utøya.

På toppen av statistikken finner vi Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag. I Nord-Trøndelag eier 17 prosent av befolkninga registrerte våpen.

Nå skal Regjeringen bestemme seg for om det blir en ny våpenlov som forbyr halvautomatiske våpen, opplyser Bergens Tidene.

Kjørte på rådyr

21.42 onsdag kveld fikk politiet inn en melding om en bil som hadde kjørt på et rådyr. Ulykken skjedde på Kreklingan i Næry.

– Det ble ikke store skader på bilen, og rådyret løp videre. Viltnemda er varslet, opplyser operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Mest menn

Godt over 300 master skal opp på Statnetts nye kraftlinje mellom Namsos og Åfjord - onsdag ble den første masta satt opp i Bangdalen.

Her er fakta som slår beina under alle visjoner om likestilling i Ski-Norge. For samtlige 11 landslag i langrenn trenes av menn.

Dagen etter fakkeltoget ble håpet om å utsette nedleggelsen av mottaket i Grong slokket.

– Det er skuffende, men vi har iallfall prøvd. Det som er klart nå er at sluttdatoen 30. april er endelig, sier ordfører Skjalg Åkerøy.