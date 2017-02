Tenk dere om!

AV: Aage Ugseth, yrkesfisker, Grønt Forum i Fosnes

I slutten av januar gikk flertallet i formannskapet i Namsos inn for at Salmar Farming AS skal få dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere oppdrettsanlegg 500 meter fra grensen til Aldgården naturreservat utenfor Otterøya.

Som tidligere yrkesfisker og bruker av det aktuelle området, er jeg redd politikerne i Namsos her har fattet et vedtak de ikke kjenner konsekvensene av.

Jeg leser med forbauselse at et av vilkårene i rådmannens forslag er at et anlegg ikke må føre til nedgang i bestanden av «villaks». Jeg skulle likt å se en konsekvensanalyse fra Salmar som dokumenterer hvordan de har tenkt å oppfylle dette vilkåret.

Dette er midt i innfartsåra til villlaks på vei til gyte-elvene i Namdalen, og lokaliteten ved Aldgården ligger på en av Norskekystens mest værharde plasser. Det er svært sterke undervannsstrømmer i området, og lokaliteten vil være ekstra utsatt for ising fra øst i frostperioder.

En hundreårsstorm tilsvarende den kjente «Gjæsling-ulykka» i 1906 vil knuse et oppdrettsanlegg ved Aldegården.

Med tanke på de lakserømmingene vi hittil har hatt i mindre utsatte områder, er det utrolig at politikerne i Namsos er villige til å ta sjansen på at dette kommer til å gå bra.

Det ikke alle kjenner til, er at området også er et gyteområde for mange arter villfisk. Blant annet uer, som er delvis fredet for kommersielt fiske, på grunn av lav bestand. Brosme og lange gyter også her, og kveita har gyteplasser i de dypeste gropene mellom Otterøya og Aldgården.

Det finnes dessuten mange arter koraller rundt Steingrunna, og området har et rikt fugleliv, med mange freda fuglearter og ellers en rik fauna.

Dybden i området er stor, og fortøyningene legger beslag på store områder mellom Moflesa, Aldgården, Oksfoten og Steingrunna. Er det noen som i fullt alvor kan påstå at over 40 ankringspunkter i dette området ikke vil få innvirkninger på de artene som lever her?

Det er vanskelig å forstå at flertallet i formannskapet i Namsos velger å ignorere klare råd fra Fylkesmannen. I sin uttalelse 12.12.16 går Miljøvernavdelingen entydig i mot etablering av en akvakulturlokalitet ved Aldgården.

De viser til formålet med fredningen av området, som er å ta vare på et viktig øy – og skjærgårdsområde, med det plante – og dyrelivet som finnes der. De minner om at Aldgården har en særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og at det er hekkende kolonier av flere truede arter i området.

Blant annet er det registrert både havhest, krykkje og makrellterne, som står på rødlista og er sterkt utrydningstruet.

Etter at formannskapet i Namsos gjorde sitt vedtak om å tillate oppdrettsanlegg ved Aldgården, har Fylkesmannen den 6.02. sendt en klage på dette vedtaket.

De mener flertallet i formannskapet har ignorert Naturmangfoldloven som omhandler føre-var-prinsippet for bestander av villaks, negativ påvirkning på truede arter, naturtyper og økosystemer, samt negativ påvirkning på et verneområde.

Vi oppfordrer på det sterkeste kommunepolitikerne i Namsos til å ta Fylkesmannens råd på alvor, og avvise søknaden fra Salmar.