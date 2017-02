Endelig er telefonlinjene og nettet oppe og går igjen

Klokken 21 torsdag kveld var endelig telefolinjene og nettet tilbake i Bindal. Fasttelefon, mobiltelefon og bredbånd skal da være i orden, melder Bindal kommune på sine nettsider.

Brudd på en sjøkabel mellom Terråk og Bindalseidet førte til at fire basestasjoner for mobiltrafikk ble nede.

Drøyt 370 bredbåndskunder og om lag 120 fasttelefonikunder var uten samband, ifølge Telenor.

Ingen overtredelser

I går kveld var det en fartskontroll i Ytre Namdal. Men ingen kjørte for fort, og derfor ble helle ingen stoppet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen.

Torsdag formiddag meldte politiet på Twitter om at Statens naturvernoppsyn skulle brenne lyng på Kjeøya i Nærøy i går.

– Vi fikk melding om at de skulle brenne noe skjøtsel i verneområde, og at det kunne bli noe røyk. Det ser ut til at de ble ferdige i løpet av gårsdagen, sier Sagen.

Kristoffer skifter kjønn

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Ble født som Emilie, men lever i dag som Kristoffer: Helt siden han var liten har han følt seg utenfor, men det gjør han ikke lenger. Nå skal Kristoffer starte prosessen med å skifte kjønn.

Rørviks trenerjakt kan snart være over: Mye tyder på at Per Ivar Fornes blir Rørvik-trener også denne sesongen. Men foreløpig har ikke partene inngått noen kontrakt.

Matbokseventyret i Overhalla får snart et nytt kapittel: – Målet er at hele Europa skal oppbevare mat i bokser fra Overhalla, sier gründer og kjøpmann Jan Ståle Viken Flått.