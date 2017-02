I går kveld var det en fartskontroll i Ytre Namdal. Men ingen kjørte for fort, og derfor ble helle ingen stoppet, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen.

Torsdag formiddag meldte politiet på Twitter om at Statens naturvernoppsyn skulle brenne lyng på Kjeøya i Nærøy i går.

– Vi fikk melding om at de skulle brenne noe skjøtsel i verneområde, og at det kunne bli noe røyk. Det ser ut til at de ble ferdige i løpet av gårsdagen, sier Sagen.

Kristoffer skifter kjønn

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Ble født som Emilie, men lever i dag som Kristoffer: Helt siden han var liten har han følt seg utenfor, men det gjør han ikke lenger. Nå skal Kristoffer starte prosessen med å skifte kjønn.

Rørviks trenerjakt kan snart være over: Mye tyder på at Per Ivar Fornes blir Rørvik-trener også denne sesongen. Men foreløpig har ikke partene inngått noen kontrakt.

Matbokseventyret i Overhalla får snart et nytt kapittel: – Målet er at hele Europa skal oppbevare mat i bokser fra Overhalla, sier gründer og kjøpmann Jan Ståle Viken Flått.