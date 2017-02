Grong må stenge skuterløypa

GRONG: – Løypa stenges fordi Fylkesmannen har gitt Naturvernforbundet medhold i en klage fordi 85 meter av løypa følger en skogsbilveg i Solum naturreservat, forteller Grong-ordfører Skjalg Åkerøy.

Løypa ble åpnet 27. februar i fjor og klagen kom ei uke etterpå. Den har vært til behandling i Grong formannskap som i april i fjor opprettholdt sitt vedtak om løypetrasé.

Første tur i skuterløypa Lørdag åpner den første rekreasjonsløypa for skuterkjøring i Grong. Som en av de første utenom skuterklubben har vi testkjørt løypa.

Den avgjørelsen har Fylkesmannen nå kjent ugyldig, noe som fører til ny saksbehandling hos Grong kommune. Det er derfor usikkert når en ny løypetrasé utenfor verneområdet vil kunne tas i bruk.

– Det virker som om man her har ridd prinsipper og ikke brukt hodet. Selv om man stenger 85 meter av traseen som går langs en snødekt veg inn i et verneområde, synes det underlig at hele løypa blir stengt, sier Åkerøy.