Slik kan det bli seende ut

LAUVSNES: Prosjektet er utarbeidet av Espen Aursand Arkitektkontor AS. Trønder-Plan AS, Norconsult AS, EL Prosjekt-Trøndelag AS og Teknoconsult AS har bistått med konsulentbistand og sivilingeniør Robert Williamsen er engasjert som prosjektleder av kommunen.

Anbudspapirene skal etter planen sendes ut i juli i år, og bygginga er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

20 sykeheimsrom

I budsjettet for Flatanger har det blitt satt ei kostnadsramme på 100 millioner, noe forprosjektet har klart å holde seg innenfor. Med et tilskudd på 40 millioner fra Husbanken og når momskompensasjonen er trukket fra, sitter kommunen igjen med ei regning på rundt 40 millioner kroner.

Riving

Pleie- og omsorgstunet skal dekke behovet for hele Flatanger kommune, og i forprosjektet foreslås det at den gamle trebygninga rives og erstattes av et nybygg som kobles sammen med 85-fløya hvor det skal gjennomgås full renovering både på 1. og 2. plan, og 99-fløya som skal få noen mindre omgjøringer.

Det er planlagt til sammen 20 sykeheimsplasser på ett plan, noe som har vært en viktig forutsetning for planarbeidet. I dag er det totalt fem omsorgsleiligheter i sokkelen på 85-bygget. I forprosjektet er disse utvidet til seks leiligheter. Videre i prosjektet foreslås det at det blir det ei langtids- avdeling med åtte sykeheimsrom i andre plan av 85-bygget. Det vil også bli et nytt mellombygg med dagligstue. Rehab- og korttidsavdelinga vil få fem rom og skjermet avdeling er planlagt med sju rom i forlengelsen av rehab-avdelinga.

Sansehage

Foruten riving og ombygging, inneholder forprosjektet en sansehage i tilknytning til bygget.