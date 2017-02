Den siste uka har vi sett flere tilfeller av kontrollerte nedbrenninger av områder i Namdalen.

På Nærøy har Statens naturoppsyn brent lyng på Kjeøya, mens på Flatanger har det blitt meldt ifra om at det vil foregå kontrollert lyngbrann lørdag.

Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn forklarer at på Kjeøya har de ikke brent lyng på mange år. Fordi hvis et område forvaltes godt, så trenger man ikke å brenne det ned før det har gått 20-25 år siden sist.

Så derfor var det viktig å ta det som var der, slik at ung lyng kan vokse opp igjen.

Ganske mye røyk

I forkant av brannene har naturoppsynet meldt ifra til politiet, som har publisert meldingene på Twitter.

– Det er ganske store branner, så det blir en del røyk. Derfor melder vi ifra til brannvakt og politiet, forklarer Thingnes og legger til:

– De får jo gjerne inn meldinger om brann, og da kan de forklare hvorfor.

Det er flere ting man må passe på når man skal brenne lyng på et område. Man ønsker helst å brenne i en fin linje, også skal det ikke brenne for fort.

– Helst skal det være tørt i været og passe vind. Også bør det være litt frost i bakken slik at det ikke svir så langt ned i jordmonnet, sier Thingnes.

Vinterbeite for sau

Til å utføre jobben har de med seg gassbrennere, brannvifter og brannslukningsapparat.

Kjeøya er et naturreservat og skal i framtida brukes som vinterbeiteområde for sau og hekkeområde for småfugl om sommeren.

– På ei øy der det går sau og beiter vil du ha lyng i forskjellige stadier. Dermed brenner vi ett område her, og ett område der, forklarer Thingnes.

Prioritert naturtype

Skogssjef i Nærøy kommune, Egil Solstad, forklarer at ettersom kommunen har forvaltningsmyndighet over området så må de ta vare på det.

– Ettersom det er et naturvernområde og har kystlinje så er det en prioritert naturtype å ta vare på, sier Solstad.

I samråd med fylkesmannen gir de ut ansvaret for lyngbrenningen. Og Statens naturoppsyn er et godt alternativ ettersom de også er dekt gjennom det statlige.

Selv var Solstad og så på nedbrenningen.

– Vi fikk ikke svidd av riktig alt. Men det var greit, sier Solstad og legger til:

– Nå er det meningen at man skal kunne vente i 20-25 år før man gjør det igjen, litt avhengig av beitinga.