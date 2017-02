På forhånd var NTNUI storfavoritter med fire av fire seire. Mens Lierne lå på en bunnplassering med bare en seier på seks spilte kamper.

– NTNUI er store favoritter, men vi har alt å vinne. Skal vi slå de må vi imidlertid ha en optimal dag, sa treneren John Arne Vestnor til Namdalsavisa fredag.

Fin start

Det startet godt, men optimal dag hadde de ikke. Første sett vant de 23-25, mens de tre andre tapte de henholdsvis 25-23, 25-23 og 26-24.

Dermed endte kampen med 3-1 tap for Lierne-jentene.

– Det var veldig jevnt og jentene leverte gode prestasjoner, så det er skuffende å tape i dag, sier Lierne-trener John Arne Vestnor.

Treneren forklarer at det fortsatt er et ungt lag, som ikke er vant til å stå i mot presset i de avgjørende situasjonene. Men det skal de trene mer på.

– Lysten til å vinne må være større enn frykten for å tape, sier han.

– Gleder oss

Samtidig er Vestnor fornøyd med at laget har spilt jevnt mot de to beste lagene på tabellen i de to foregående kampene. Og fortsetter det slik kommer også resultatene, ifølge treneren.

– Nå skal vi trene godt mot neste kamp som kommer om to uker. Den gleder vi oss til, fastslår Vestnor.

Sist gang lagene møttes ble det utrolig jevnt, men Lierne måtte også da bite i det sure eplet. I fjerde sett på stillingen 2-1 hadde Lierne matchball.

Men da jentene ikke utnyttet sjansen, slo NTNUI kraftig tilbake og vant til slutt kampen 2-3.