Tok seg en lur på kaia - endte på sykehus

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Johnny Olsen, kan fortelle at klokken 02.50 i natt kom de over en mann som lå utendørs og sov på kaia i Namsos sentrum.

Mannen skal ha vært beruset og ble kjørt til sykehuset med en gang.

Temperaturene var nede i hele seks minusgrader i natt, så det hadde åpenbart vært varmere å sove hjemme i stedet.

Vanskelig gjest

Rett over klokken 01.00 i natt fikk politiet en melding om en vanskelig gjest på et utested på Kolvereid.

– Mannen var tydelig beruset, og da vi kom til stedet fikk vi ordnet slik at han kom seg hjem, sier Olsen.

Frustrerende matematikk

Frustrerte over kutt i matematikktilbudet på Olav Duun vgs: I forrige uke fikk elevene på studiespesialiseringslinja ved Olav Duun vgs. beskjed om at skolen kutter en del av matematikktilbudet.

– Det ødelegger mye for oss, sier flere av elevene.

Forslag om at beboerne på Otterøya må til Sørenget for å stemme: Rådmannens forslag om å sende otterøyingene til Sørenget skole for å avgi stemme under høstens stortingsvalg faller ikke i god jord.

– For oss er Eva et unikum: Som oppmann for Namsos sine herrelag i håndball og fotball har Eva Meidal mange baller i lufta til enhver tid. Men namsosingen ville aldri vært oppgavene foruten.