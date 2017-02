– Rundt halvparten av ungdommene var beruset

Lørdag kveld var politiet i Namsos innom for å sjekke forholdene på et rusfritt arrangement på Spillum.

Først tok de en sjekk tidlig på kvelden, og da var alt i skjønneste orden, fortelle operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg.

Men da de kom tilbake rundt midnatt var forholdene litt annerledes.

Innsatsleder på stedet vurderte at minst halvparten av ungdommene som var der, var beruset. Og bestemte at festen skulle avsluttes umiddelbart.

Instruerer arrangørene

I forkant av slike rusfrie arrangement for ungdom, har politiet gode rutiner for å instruere arrangørene i å håndheve vakthold og alkohollovens bestemmelser.

Særlig bestemmelsene om alder og å ikke drikke medbrakt alkohol.

– Men det er gjerne slik at det også kommer ungdommer som ikke innretter seg etter det, sier Reinsborg og legger til:

– Og da er vilkårene for å holde festen egentlig brutt.

Kan ta bekymringssamtale

Det er bare to uker siden sist en ungdomsfest ble avbrutt. Da skal berusede ungdommer ha gått løs på lokalene på Overhalla med brannslukningsapparat.

– Om ungdommer under 18 år er beruset, kan vi ta en bekymringssamtale med foreldrene. Men det er ei vurdering som tas i de lokale lensmannskontorene, fokrlarer Reinsborg.

Ellers har det ikke kommet inn flere meldinger til politiet fra Namdalen.

