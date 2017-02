Elsker ski, men har holdt seg langt unna konkurranser

STEINKJER: For etter snart to år på idrettslinja på Steinkjer videregående skole, føler 17-åringen det er på tide at nervøsiteten får vike for skisatsinga.

– Jeg er veldig glad i å trene, og det gode miljøet på skolen gjør at jeg nå vil prøve å satse litt, sier Gystad Sundvik, som har gått på ski så lenge hun kan huske.

– Aldri likt å konkurrere

Før nyttår hadde skientusiasten fra Namdalseid aldri stilt til start i en konkurranse bortsett fra et og annet turrenn. I helga gikk hun sitt andre kretsmesterskapsrenn, som gikk i Steinkjer.

– Jeg har aldri likt å konkurrere. Jeg blir så nervøs før rennstart. Hele uka før helgas KM har jeg gått rundt og vært nervøs, men i det starten går, er det kjempeartig. Da kobler jeg helt ut. Så jeg får se om dette nå gir mersmak, for da skal jeg prøve å fortsette og satse, sier eidbyggen, som studerer breddeidrett med fokus på langrenn.

Vekseth nummer to

I lørdagens KM friteknikk fikk hun dele sjetteplassen i 18-årsklassen med Ragne Kjeldsen Dahlen fra Ekne. For tida er det imidlertid ikke resultater som er viktigst for henne.

– Neste år er det NM i Steinkjer. Der skal jeg i hvert fall gå, så nå må jeg trene meg opp mot det. Det blir mange kretsrenn framover, men foreløpig har jeg ingen ambisjoner om plassering, sier Linn Gystad Sundvik.

Snåsningen Hildegunn Vekseth tok andreplassen i samme klasse med tida 14,28 etter 7,5 kilometer, 56 sekunder bak førsteplassen.

I herrenes 17-årsklasse var det fire deltakere, hvorav tre var namdalinger. Einar Østnor fra Lierne stakk her av med KM-tittelen med tida 22,29 etter ti kilometer. I årsklassen under tok Mats Tranås fra Jøa gullet foran Spillum-duoen Vemund Trebostad Viken og Martin Reppen. De tre var de eneste deltakende i denne klassen, som gikk fem kilometer.