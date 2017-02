Ny gjennomgang av politireformen

STJØRDAL: Sp vil at politireformen skal gjennomgås på nytt og viser til en nylig framlagt undersøkelse innen politietaten som Universitetet i Bergen står bak. I undersøkelsen konkluderes det at reformen ikke vil virke.

Sp er opptatt av at innbyggerne i Norge får tryggheten de fortjener – og at alle skal behandles likeverdig.

«Vi ønsker ikke at noen får veldig lang responstid når det skjer noe og at det er godt nok. Likeverdighetsprinsippet er viktig for oss», fastslår Trøndelag Sp i en resolusjon.