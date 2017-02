Stille natt i Nord-Trøndelag

KOLVEREID: Natt til mandag er det ingen meldinger i politiloggen.

– Dette må være den stilleste natta jeg har opplevd på tre år, sier operasjonsleder Ole Tuseth.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at over 100 ungdommer var påvirket av alkoholpå et rusfritt arrangementet i Spillum i helga. – Mange foreldre er for dårlige til å sette grenser for barna sine, sier politiet etter hendelsen.

Du kan også lese saken om at snømangel skaper hodebry for skogeiere og tømmerhoggere.

Alt fra klassisk piano til tøff rock fra samme scene Talenter på rekke og rad Det vokser og gror i musikkmiljøet på Vikna. I helga var det UKM, og ungdommene briljerte på scenen og i utstillingen.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) vil hedre gode kystkommuner, og stifter prisen «Årets båtkommune». Dette skriver Trønder-Avisa. Forbundet ønsker økt fokus på hva kommunene kan gjøre for å tilrettelegge for båtliv, og som et ledd i dette arbeidet opprettes prisen som kan gå til gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger.

Kretsmesterskap i Grong Bygd for fart Her suser daglig leder Ola Seem i Bjørgan skisenter ned til KM-gull på sin egen arbeidsplass. Dog var han eneste deltaker i klassen Menn F.

Hovedsaken på VG mandag morgen er at flere hundre norske politikere, regjeringsmedlemmer og ambassadeansatte har fått sensitiv informasjon lekket på nett etter store hackerangrep.

Samarbeider om å skape fysisk aktivitet: – Dette kan være gull verdt Tre ulike foreninger går sammen om ett og samme mål: Å skape fysisk aktivitet og en sosial møteplass.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag mandag:

Vestlig liten kuling utsatte steder, om ettermiddag minkende til frisk bris. Skyet, litt regn, vesentlig nord for Trondheimsfjorden.

Mandag er det meldt plussgrader i hele Namdalen. I Rørvik kommer temperaturen til å ligge på seks grader, det samme gjør den i Namsos. I Grong er det meldt fem grader.

«Nedleggelse vil ha store negative ringvirkninger» Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener nedleggelse av asylmottaket i Grong vil ha så store negative ringvirkninger for kommunen at myndighetene bør ta hensyn.

Stengte veger

På fylkesveg 322 på strekningen Brede - Steinkjer er vegen stengt på grunn av fare for ras. Det er omkjøring om Mediås, Vimoen og Kjenstad.

På fylkesveg 715 på strekningen Rødmyr (Nord-Trøndelag grense) - Namdalseid er vegen stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 11:30 til 14:00.