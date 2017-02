Kurt synger «She’s So High» i lufta

Kurt Nilsen skal nemlig holde konserter i gatene og om bord på utvalgte SAS-avganger på destinasjonene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

– Dette er noe jeg ikke har gjort før og jeg ser virkelig fram mot det, sier Kurt Nilsen – som fredag slapp plata «Amazing».

SAS Live Music er et samarbeid mellom SAS og Universal Music, som tilbyr konserter med artister på flyplasser, i lounger og oppe i lufta. Siden lanseringa i januar 2016 har artister som Bendik, The Fjords, Gundelach, Izabel, OMVR og Odd Nordstoga opptrådt for flyselskapets kunder.