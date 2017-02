Tar pc'n som gissel

OSLO: Telenor anbefaler alle som har mottatt en slik epost, om å slette den.

Selskapet har et eget fagmiljø med eksperter på å håndtere digitale svindelforsøk, og de fikk raskt iverksatt tiltak for å hindre at noen av mottakerne skulle få negative konsekvenser, blant annet ved ta ned sidene som leder til den skadelige programvaren.

Dessverre er det ofte at svindelaktører bruker store og kjente merkevarer når de forsøker å svindle nordmenn. De forsøker med andre ord å misbruke den tilliten som er mellom en kunde og en leverandør, ofte for å få deg til å dele informasjon (eks kredittkortinformasjon) eller å lure deg til å laste ned skadevare.

«Fryser» innholdet

Sikkerhetsmiljøet fikk iverksatt tiltak, og varslet kunder tidlig tirsdag morgen. Ved en nærmere undersøkelse av eposten, oppdaget sikkerhetsekspertene at dersom du klikker deg gjennom flere steg og laster ned en programvare – vil dette ta dataene på PCen din som gissel.

Dette er en svindelmetode som er kjent som utpressingsprogramvare eller «ransomeware». Det vil si at den kriminelle svindelaktøren lurer deg til å laste ned skadevare som krypterer eller «fryser» innholdet på PCen din.

– Ikke betal

Dine bilder, dokumenter og filer blir gjort uleselig for deg, frem til du betaler svindelaktøren et visst beløp. Telenor anbefaler ikke å betale de. Dette er kriminelle aktører som utfører kriminelle handlinger og det er ingen garanti for at de holder det de lover.

Telenors svindeleksperter anbefaler følgende for å unngå å bli utsatt for slike svindler: