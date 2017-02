Trafikkontroll og rydding av veg

RØRVIK: Tirsdag morgen opplyser politiet om at det har vært ei stille og rolig natt i Namdalen.

I Overhalla sentrum ble det avholdt en trafikkontroll fra klokken 2.40 til 3.30. To førere ble kontrollert, uten at noen mangler ble avdekt.

Politiet informerer samtidig om at vegen er åpnet etter at et vogntog full av trelast havnet i grøfta mandag.

– Det er noe opprydding igjen, men det vil ikke berøre trafikken, opplyser operasjonsleder.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om Hanne Rønning, som er skremt over rusvanene til ungdom, og har startet ei støttegruppe for bekymrede foreldre.

Du kan også lese om at brødrene Brøndbo og Gospelkoret Salt legger ut på kirketurne.

På Trønder-Avisa kan du tirsdag morgen lese om at unge nordmenns inkassogjeld har økt med 50 prosent til 235 millioner kroner det siste året, og toppsaken på VG.no er at Trumps sikkerhetsrådgiver går av.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

Minking til vestlig bris. Skyet, litt regn nord for Trondheimsfjorden. I kveld skiftende bris, økning til søraust frisk bris utsatte steder i sør. Delvis skyet, oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke.

Stengte veger

På fylkesveg 322 på strekningen Brede - Steinkjer er vegen stengt på grunn av fare for ras. Det er omkjøring om Mediås, Vimoen og Kjenstad.

På fylkesveg 715 på strekningen Rødmyr (Nord-Trøndelag grense) - Namdalseid er vegen stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 11.30 til 14.00.

