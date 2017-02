Vogntog veltet på E6 ved Gartland

GRONG: Politiet varslet om ulykka klokka 22.12.

Nødetatene rykket raskt ut til ulykkesstedet på Gartland.

Føreren var ifølge politiet ved bevissthet etter hendelsen, og ble fraktet bort fra stedet i ambulanse.

Brannvesenet skumla vegen på grunn av diesellekkasje, opplyste politiet klokka 22.31.

Vegen mellom Grong og Mosjøen var ei stund stengt på ulykkesstedet.

Like etter klokka 23 opplyste Statens vegvesen at det var redusert framkommelighet på stedet, og at det var organisert lokal omkjøring.