Nå er taxiløyvene inndratt

NAMSOS: – Ja, jeg kan bekrefte at løyvene nå er inndratt, sier funksjonsleder for samferdsel i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Terje Skrattalsrud.

De tre drosjeeierne ble i 2015 dømt for grovt bedrageri av Namdal tingrett. Det var fylkeskommunen som anmeldte drosjeeierne i Namsos, etter at de oppdaget overfakturering fra flere av drosjene. Senere ble det avdekket at drosjene kjørte med uriktig bruk av taksameteret.

Fylkeskommunen har allerede innvilget fire reserveløyver, for at ikke taxitilbudet skal lide.

– Det har blitt utdelt fire reserveløyver for å få det til å gå opp. Vi har kontaktet drosjene i nærliggende områder i Overhalla, Namdalseid og Fosnes, som har vært behjelpelige, sier Skrattalsrud.

Per i dag er det nå åtte løyver i Namsos Taxi, fire ordinære – og fire reserveløyver.

– Løyvene vil på sikt bli utlyst på normal måte, etter samtaler med drosjesentralen, taxiforbundet og Taxi Midt-Norge for å kartlegge behovet, sier funksjonslederen.