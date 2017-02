Tett på 40 år gammel rekord

SELBU: Sist helg fikk Jim Frode Rygh fra Overhalla en fantastisk fisk under isfiske på Selbusjøen.

Laken veide hele 5,85 kilo, en knapp kilo bak den over 40 år gamle norgesrekorden. Dette er en av de aller største lakene som noen gang er tatt på stang i Norge.

– Da jeg satte kroken, trodde jeg først at jeg hadde satt meg fast i bunn. Da jeg like etter fikk løftet fisken fra bunnen, skjønte jeg at det snakk om noe skikkelig stort. Det var likevel først da jeg fikk fisken opp av hullet at det gikk opp for meg hvor diger den faktisk var, sier Jim Frode Rygh til Hooked.

Kjempefisken ble målt til 88 centimeter, og vekten stoppet på fantastiske 5,85 kilo. For at en lake skal kunne betraktes som en specimenfisk, altså et spesielt stort eksemplar av arten, må den være 4,5 kilo eller mer. Så store laker er nokså sjelden kost her til lands, selv om fisker på firetallet dukker opp i specimenmiljøet stort sett hvert eneste år.

At Rygh fikk fisken sin i Trøndelag gjør fangsten enda mer spesiell. Det er riktignok kjent at det svømmer svære laker i noen av de kalde, midtnorske sjøene, men å komme i kontakt med disse er langt fra enkelt.

Den gjeldende norgesrekorden på arten, som ble tatt av Arne Martin Kvemo i Kvesjøen i Lierne, har stått i over 40 år. Dette var en etterleksfisk på hele 112 centimeter, som “bare” veide 7,0 kilo. Hvor tung den var før gyting kan en bare spekulere i, men tosifret var nok innen rekkevidde.

– Jeg føler meg nokså trygg på på at denne laken kommer til å stå som pers for min del i all oversuelig fremtid, men det lever jeg helt greit med. Jeg koser meg akkurat like mye ute på tur, uavhengig av fangst, sier en fornøyd storfisker til Hooked.