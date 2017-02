Deep Purple utsolgt på åtte minutter

TRONDHEIM: Deep Purple kommer til Trondheim i november, for første og kanskje siste gang. 8. november står det legendariske hardrockbandet på scenen i Trondheim Spektrum, som en del av bandets «The Long Goodbye Tour».

- Vi hadde god tro på utsolgt konsert, men ikke på så kort tid, sier Stein Vanebo ved Trondheim Concerts til Adresseavisen etter at de 4.500 billettene gikk ut på under åtte minutter.

- Dette ville ikke skjedd for fem år siden. Men noe har skjedd med trondheimspublikummet. De vet at konserter kan bli utsolgt og har ikke lyst til å gå glipp av store begivenheter. Derfor står de opp om morgenen og blir med i kampen om billetter, sier Vanebo til avisa.

Deep Purple er en av rockehistorien største ikoner. Gjennombrudd kom med albumet «In Rock» i 1970. Låter som «Smoke On The Water», «Highway Star», «Perfect Strangers» og «Burn» er bare noen av de gedigne hitene bandet har hatt.

Bandet har solgt over 120 millioner album og ble i fjor innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. «InFinite» er navnet på britenes nye album, som slippes snart.

Billettsalget til John Fogerty-konserten på Sverresborg 2. juli starter fredag. Der er det langt flere plasser enn i Trondheim Spektrum.