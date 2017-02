Dille overtar lederjobben i Coop Kolvereid

KOLVEREID: Styret starter nå jakten på ny daglig leder, og har konstituert Marit Dille i stillingen fra 20. februar.

Etter 3,5 år som leder for en av de største, private selskapene i Nærøy, velger Jarle Strandvahl å skifte beite. Strandvahl blir daglig leder for byggentreprenøren Multi Bygg AS, samme selskap som han kom til Coop Kolvereid SA fra.

– Stor innsats

– Styret tar Jarle Strandvahls beslutning til etterretning. Vi har forståelse for at han ønsker seg nye utfordringer og oppgaver, etter den formidable innsatsen han har lagt ned for Coop Kolvereid SA i disse årene, sier styreleder Odd-Steinar Olsen i en pressemelding.

Som daglig leder har Strandvahl stått overfor en rekke krevende oppgaver. Blant annet vurderte samvirkeforetaket en periode å gå ut av Coop. I fjor ble også Prix-butikken på Kolvereid lagt ned, samtidig som det ble gjort betydelige investeringer i utvidelse og åpning av ny og større Extra-butikk i kjøpesenteret som samvirkelaget eier på Kolvereid.

– Jarle har gjort svært god jobb i flere parallelle og krevende prosesser, hvor vi nå har god kontroll på underliggende drift. Styret retter en stor takk for innsatsen, sier Olsen.

Marit Dille konstitueres

Målet til styret er at ny daglig leder skal være på plass i sommer, inntil da skal Marit Dille fungere som daglig leder. Dille har lang og variert ledererfaring fra næringslivet, og har bekledd styreverv i foreninger, bedrifter, store konsern og offentlige virksomheter. Dille har de siste årene vært leder av representantskapet i Coop Kolvereid SA.