Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Det har vært ei rolig natt til torsdag i Namdalen. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese saken om at forsikringsselskapet ikke dekker ei krone av skadene etter utrasinga på Nærøya gamle kirke. Du kan også lese om at grasrota gjør opprør mot fluorsmurning etter at skismører døde.

Mer penger gir flere lærere i grunnskolen Norske kommuner får mer penger øremerket til flere lærere i 1.–4. trinn. I Namdalen blir Namsos den store vinneren – med 3,1 millioner til større lærertetthet.

Trønder-Avisa skriver om at utlandet har fått øynene opp for Nord-Trøndelag. Flere overnatter i fylket, og størst økning i antall gjestedøgn kommer fra utenlandske turister. Overnattingsstatistikken fra Trøndelag Reiseliv viser at Nord-Trøndelag hadde en økning på 15,1 prosent, eller 13 517 flere kommersielle gjestedøgn fra folk fra utlandet i 2016 sammenlignet med fjoråret.

– Trender viser at turister ønsker unike opplevelser, for eksempel lokal mat og å møte lokalsamfunn for å bli kjent med vår kultur og tradisjoner. Flere destinasjoner og reiselivsaktører i distriktene har utviklet nye opplevelser og markedsført dem bra, det vises en formidabel vekst i distriktene, sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv.

Vel blåst for tradisjonsrik revy Vel blåst for tradisjonsrik revy Innslagene kom som perler på ei snor da YNVS inviterte til lokal dagsrevy.

Toppsaken på VG.no torsdag morgen er at Wall Street Journal har holdt tilbake sensitiv informasjon fra president Donald Trump i frykt for lekkasjer.

Grong satser på mobil- og bredbåndsutbygging – Helt avhengig av å ha internett som funker Grong kommune har vedtatt å bevilge én million kroner til mobil- og bredbåndutbygging i 2017. Nå håper Jørn Ove Duun, Ola Seem og flere andre innbyggere på sørsida å få stabilt internett til bygda.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag torsdag:

Sørvest liten kuling på kysten, i kveld dreiende vestlig. Skyet, litt regn, i indre og høyere strøk litt sludd og snø, senere regn under 500-700 m.

Trener med naborivalene Rørvik-spillere i Namsos-dialog Flere av Rørviks mest sentrale spillere har trent med Namsos den senere tida.

Stengte veger

Fylkesveg 322 på strekningen Brede - Steinkjer er stengt på grunn av fare for ras. Det er omkjøring om Mediås, Vimoen og Kjenstad.

På fylkesveg 715 på strekningen Rødmyr (Nord-Trøndelag grense) - Namdalseid er vegen stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 11.30 til 14.00.

Klar for verdenscup på Kvitfjell Stian Saugestad har fått beskjeden han ønsket seg. Nå er han klar for supre verdenscupdager på Kvitfjell