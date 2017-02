– Hjelper oss videre med musikkarrieren

NAMSOS: Onsdag arrangerte tredjeklassen på musikk, dans og drama ved Olav Duun videregående skole huskonsert.

Kvelden var fylt med et vidt spekter av musikk og dans, alt fra piano- og fløytesolo, store bandnumre og interessante dansenumre.

I løpet av skoleåret har de i faget instruksjon og ledelse planlagt flere slike konserter, og gjennom elevbedrifta Grooves and Moves har et av målene vært å samle inn penger til klasseturen til Krakow, som de skal på om et par uker.

– I tillegg er konsertene en fin øvingsarena for oss, og hjelper oss videre med musikkarrierene, sier sanger Synne Flåtter Flo (18).

–Det er morsomt å spille sammen med klassekamerater man vanligvis ikke henger sammen med, og det hjelper på samholdet, sier Maja Eid Schei (18).