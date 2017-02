Hva har skjedd i løpet av natten?

RØRVIK: Det har vært ei rolig natt i Namdalen. Det er ikke noen meldinger i politiloggen natt til fredag.

På våre nettsider kan du lese om at flere og større reketrålere inntar Namdalskysten, og du kan lese om at 110 kvinner møtte opp under det første møtet til kvinnenettverket Madam Meyer torsdag.

Leo Grubbmo har vært skismører i alle år «Fluorpulver hører ikke heime i barneskirenn» Leo Grubbmo har vært skismører for kretslaget i flere sesonger. Men det er først i det siste han har tatt fluoradvarselen på alvor.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at et stort overskudd for Tine betyr at det også blir en solid etterbetaling til bøndene som leverer melk til samvirket.

Toppsaken på VG.no fredag morgen er om 27-årige Neil som nesten drepte en eksdirektør for å beskytte seg selv og kona Eryka, har fått erstatning fra staten.

Ble rammet av kyssesyka i fjor sommer – har fortsatt en lang veg tilbake Bredes tøffe måneder Et halvt år etter at Brede Moe ble diagnostisert med kyssesyken, mener Glimt-spilleren han fortsatt har en lang veg å gå før han er tilbake for fullt igjen på fotballbanen.

Nå planlegges rensefiskanlegg til nærmere 30 millioner Planlegger rensefiskanlegg til nærmere 30 millioner Planer om å etablere et rensefiskanlegg til 25–30 millioner kroner med 10–12 arbeidsplasser på Terråk kan bli realisert allerede i sommer.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag:

Vestlig liten kuling. Regnbyger, snøbyger i høyere strøk. Sent i kveld vestlig frisk bris 10, i sør økning til sørvest stiv kuling på kysten. Litt regn, snø 200-400 m.

Fylkesrådet klager på riving av trønderlån på Høknes gård Fylkesrådet klager på riving på Høknes gård For en måned siden vedtok Namsos kommune å la Ivar A. Sellæg Asbøll rive den gamle hovedbygninga på Høknes gård. Det er ikke fylkesrådet enig i.

I Grong vil temperaturen ligge på tre grader, i Namsos på det samme, mens i Rørvik er det meldt fire grader fredag.

Stengt veg

Fylkesveg 322 på strekningen Brede - Steinkjer er stengt på grunn av fare for ras. Det er omkjøring om Mediås, Vimoen og Kjenstad.

Fotballskole i vinterferien For fjerde år på rad arrangerer Namsos IL fotball aktiviteter for dem som har lyst til å knyte på seg fotballskoene mens de har vinterferie.