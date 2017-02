Klissblaut start på vinterferien

NAMSOS: Det nærmer seg vinterferie og mange tar fri en dag eller to ekstra for å reise på fjellet disse dagene. Vinteren har så langt vært snøfattig i deler av Namdalen og bedre blir det ikke i helga.

Mye regn

Spesielt lørdag meldes det om store nedbørsmengder nord for Trondheimsfjorden i lavlandet.

Varslene for blant annet Kongsmoen i Høylandet og Foldereid i Nærøy viser i overkant av 50 millimeter regn på 24 timer, skriver Adresseavisen.

Ifølge prognosene er det områdene lengst nord i landsdelen nær grensen til Nordland som får de aller største nedbørmengdene.

I indre strøk vil nedbøren for det meste komme som regn.

Kaldere vær fra tirsdag gjør at deler av nedbøren vil komme som snø, også i lavlandet. Tirsdag og onsdag kan det totalt komme fem til 15 centimeter snø, men prognosene er fortsatt noe usikre, melder Adresseavisen.

Her er varslet fra yr.no for helga:

LØRDAG: Først på dagen bris av skiftende retning, ellers sørvest stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. Regn, nedbør som sludd og snø over 600-800 m i Sør-Trøndelag, 300-500 m i Nord-Trøndelag. Lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden.

SØNDAG: Sørvestlig stiv og til dels sterk kuling utsatte steder. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Fra om morgenen nordvestlig opp i liten kuling, overgang til til snøbyger, regnbyger på kysten. Om kvelden minkende vind og avtagende bygeaktivitet.

Isen kan være tynn

Generelt sett er det mindre snø enn vanlig og noe tynnere is, meldes det fra fjellstyrene. Fjelloppsynet ber folk ta hensyn til snø og isforhold. Sjekk skredfaren dersom det kommer mye nysnø de nærmeste dagene og vær obs på at det kan være tynn is i inn og utos. Vis også hensyn til villreinen når du er ute nå, da det er mye is og vanskelige beitefohold.



Greie forhold i Indre Namdal

Lengst nord i Namdalen er det unormalt lite snø i fjellene.

– I lavlandet ligger det ca 40 cm med skare, og i høgfjellet er det store barflekker på rabbene og noe iset, sier fjelloppsyn Sissel Grongstad hos Namsskogan fjellstyre.

Skiforholdene anses som gode. Med litt nysnø nå så blir de perfekte. Isen på vatna er målt til mellom 50-60 cm. Ved inn- og utløpsos er det delvis åpent vatn så der må man være ekstra varsom. Rypejakta går ut februar, så her er det mulig å ta seg en jakttur i vinterferien.

Ellers er det bra med snø i løypene på Bjørgan. Også i Røyrvik og Lierne er det ikke problemer med å få gått en skitur.

Snåsa fjellstyre melder om at det ikke er store mengder snø i fjellet, men helt greie ski/føreforhold.

– Det er litt vanskelig å spå forholdene framover hos oss nå med regnet som har kommet, og som er meldt de nærmeste dagene, sier Lisbeth Aassve hos Snåsa fjellstyre.

Forrige uke haddede en kuldeperiode som gjorde at isen og føret i fjellet ble veldig bra, men så kom det mildvær som gjorde at det ble mye vann på isen. Tykkelsen på isene på fjellvannene er grei, og kommer det nedbør som snø og/eller minusgrader blir det fort fint igjen.