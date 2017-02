Jeg kommer rett fra kjøkkenet etter en større operasjon. Jeg måtte gå til håndgripeligheter etter at adkomsten fra gangen til kjøkkenet var nesten sperret. Dette skyldtes en skapdør som etter hvert ble vanskelig å lukke. Jeg klemte igjen, men døra spratt opp. Innholdet i skapet var handleposer, tomme sådanne. Jeg er egentlig ganske flink til å bruke et tøynett når jeg handler, men det brukes stort sett bare når jeg handler mat.

Andre mer eller mindre planlagte innkjøp ender med som oftest med at man putter en ofte liten gjenstand ned i en alt for stor plastpose. Vel hjemme har jeg alltid presset posen inn i et skap som altså er blitt alt for lite. Noen poser har jeg bruk for. Restavfallet blir pakket inn i dertil egnede plastposer, men hva med alle de andre?

To mediebegivenheter har ført til at jeg nå har sortert og ryddet bort alle unødvendige plastposer og lagt dem i plastavfallet. Den ene var selvfølgelig reportasjen med hvalen hvis buk var full av plast uten at Jonas var å se. Den andre var om ekspeditøren som hadde tatovert «Vil du ha pose?» på underarmen for å slippe å spørre.

Ekspeditører spør alltid om du vil ha kvittering og om du vil ha pose. Dette med kvittering skjønner jeg, men ikke dette med pose.

Damer har alltid vesker, mannfolk har lommer. Hvorfor da poser for den minste ting? Bruker vi posene som reklame for å vise hvor mye vi handler? (Gjelder ikke polposer!) Noen ganger får jeg inntrykk av at jeg ikke trenger kvittering bare jeg har pose. Da blir valget om du skal ha lommene fulle av kvitteringer eller skapet fullt av poser.

Jeg tror at jeg ikke blir stoppet av Securitas om jeg har pose, det virker i hvert fall slik. Har man pose OG kvittering, er man helgardert.

I mellomtiden skal jeg si nei til pose og kun ta vare på poser til restavfallet. Hvor jeg oppbevarer dem? I en plastpose selvfølgelig.