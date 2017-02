Forenkla forelegg og trafikkontroll i politiloggen

RØRVIK: Det er få meldinger fra Namdalen i nattens politilogg.

I løpet av natten har politiet avholdt en trafikkontroll på Kolvereid langs fylkesveg 770. Trafikkontrollen ble holdt fra klokken 03.10 til klokken 03.35, og sju kjøretøy ble kontrollert. Det var ingen mangler å finne.

Klokken 03.13 fikk en mannlig bilfører med utenlands opprinnelse forenkla forelegg etter å ha blitt målt til 81 kilometer i timen i 60-sonen på Namsosbrua.

Tiltalt for hatefulle ytringer – forsvarer mener det ble provosert fram av vitne Hassan godtok unnskyldning fra tiltalte Mannen som skal ha kommet med hatefulle ytringer mot Jamal Yasin Hassan (38) i Namsos sentrum ba om unnskyldning da de møttes i retten fredag.

Blir mye regn

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag lørdag:

Først på dagen bris av skiftende retning i nord, ellers sørvest sterk kuling utsatte steder. Regn, nedbør som sludd og snø over 300-600 m. Først på dagen sludd og snø også i lavlandet i nord. Lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden.

Historisk overskudd Viknarådmann Roy Harald Ottesen kan presentere et historisk godt driftsresultat med 11,5 millioner i pluss for 2016. Også nabokommunene havner godt på plussida.

Det er sendt ut varsel om at det ventes store nedbørsmengder i Trøndelag og på Helgeland i helgen.

– Fra natt til lørdag til natt søndag ventes lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden. Det ventes 50-60 mm på 24 timer.

Juniorcup både i Norge og Sverige Utslått med én hundredel! Anton Elvseth var så nærme det er mulig å komme, uten å ta seg videre til semifinalen, da han gikk langrennssprint i svensk juniorcup i Falun lørdag.

Varsom.no varsler om fare for flom og jordskred.

– Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for nordlige deler Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland, grunnet mye regn og snøsmelting.

(Gult nivå beskrives som en situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.)

Ikke grunnlag for et stort brann- og redningsvesen i Namdalen Ingen felles kamp mot flammene – Vi må bare akseptere at det er kommuner som mener de står godt rustet på egen hånd, sier Steinar Lyngstad.

Nyheter

På namdalsavisa.no kan du lese saken om veterinær Inger Leirdal (27) som har flyttet fra Luster i Sogn til Overhalla for å jobbe som dyrlege i distriktet.

Du kan også lese om at stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) er skuffet over at Nord-Trøndelag ikke får en eneste av de 630 arbeidsplassene regjeringa nå flagger ut av hovedstaden.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at Huseiernes Landsforbund mener folk burde bekymre seg mer for innbrudd, og toppsaken på VG.no lørdag morgen er at korrupsjonstiltalte Eirik Jensen (59) søkte toppjobb i Kripos samtidig med at Spesialenheten mener han innførte 600 kilo med hasj fra Nederland.