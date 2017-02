STEINFJELLTUNNELEN: – Det var ubehagelig å måtte gå fra ham. Men det verste er alle som kjørte forbi uten å stoppe. Hvor er respekten?

Ine Christine Grøndahl er glad for at det gikk bra, men er fortsatt sint etter den ubehagelige opplevelsen hun og samboeren Steffen Johansen hadde i Steinfjelltunnelen lørdag ettermiddag.

Motoren havarerte

På veg til Røyrvik for å besøke Steffens foreldre, havarerte motoren 800 meter inn i tunnelen.

– Heldigvis skjedde det rett ved den andre møteplassen så vi kom oss ut av vegbanen, forteller Steffen.

Steinfjelltunnelen har bare ett kjørefelt men åtte møteplasser for motgående trafikk.

Siden det kom mye røyk opp fra motoren ba Steffen samboeren om å komme seg ut og gå løftet opp panseret. Selv kom han seg ut og over i rullestolen og satte kursen mot nødskapet.

Der fikk 26-åringen seg et lite sjokk.

– Jeg nådde ikke opp og fikk ikke åpnet skapet. Jeg hadde ikke sjanse. Jeg kunne heller ikke lese hva som sto på displayet, så vi bestemte seg for at Ine Christine skulle gå ut av tunnelen for å ringe etter hjelp. Røyken hadde heldigvis gitt seg.

Satt i over en time

Noe som tok tid. I 65 minutter ble Steffen sittende på møteplassen og vente. På den tiden fikk han ubehagelig opplevelse nummer to denne ettermiddagen.

– Jeg talte 16 biler som passerte meg. Kun to stoppet og spurte om jeg trengte hjelp.

Mens han satt der og rakk han også å tenke hva som ville skjedd med ham om han var alene.

– Hadde det begynt å brenne i bilen igjen hadde jeg vært ferdig. Jeg hadde ikke hatt sjanse til å komme meg unna. Og hadde jeg vært alene. Vel, jeg kunne ikke ringt etter hjelp. Og jeg hadde ikke turt å bevege meg mot utgangen. Bilene ser meg ikke i rullestol. Og om ingen biler kommer forbi eller stopper, så blir det fort kaldt. Det tok flere timer før jeg fikk varmen i meg igjen.

Etter en drøy time ble han hente av moras ektemann som kjørte dem tilbake til huset på Trones for å hente bil nummer to, så de kunne komme seg på besøk til slutt.

Delte frustrasjonen

Søndag formiddag la han historien sin ut på Facebook, hvor han skriver:

«Takk t dåkk 14 av 16 bilan som IKKE stoppa når bil›n vårres ikke villja gå nå meir midt i Steinfjelltunnelen! Tusen takk t dåkk 2 som stoppa å lura på om vi villja ha hjølp, men da va Ina i gang me å gå ut for å få mobildekning! Æ fløtta mæ fra bilsete å over t rullestol›n å satt mæ ut, men d hjølpa ikke! Tænk om æ ha vørri alein?! Kolles i allj verden ska æ få tak i nødtelefon som heng høyt? Tenk om bil›n ha tatt fyr?! Vi levve i 2017 ... TAKK T D NORSKE SAMFUNN!!»