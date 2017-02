Feststøy natt til søndag

RØRVIK: Søndag morgen er det et par meldinger i politiloggen.

Klokken 23.36 var politiet på en adresse i Namsos. De hadde fått melding om høy musikk fra stedet, og festen ble avsluttet av patruljen.

Litt senere i natt, klokken 23.58, fikk politiet melding om at en mann oppførte seg krenkende på et utested på Kolvereid. En patrulje dro til stedet, og mannen, som er fra Rørvik og i 20-årene, ble kjørt vekk fra stedet. Vedkommende ble pålagt ikke å komme tilbake mer den natten.

Sjekk alle likhetene mellom Namsos og Liverpool Det var veldig langt fra Namsos til Royal Albert Hall da Prudence herjet på begynnelsen av 70-tallet. Til Liverpool derimot, det var som naboby å regne.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at daglig leder i FlyViking anser det som meget sannsynlig at direkterute mellom Oslo, Namsos og Rørvik kommer til å stå på ruteprogrammet til det nye flyselskapet.

Du kan også lese om at ordfører i Leka, Per Helge Johansen, ble svært overrasket da han fikk telefon fra VG lørdag.

Lege ved Sykehuset Namsos granskes Leger ved St. Olavs mener tre pasienter ikke fikk god nok behandling av en lege ved Sykehuset Namsos. Nå er Statens Helsetilsyn satt på saken.

På Trønder-Avisa kan du lese om at Eldar Rønning ble slått ut i natt-testen i episode seks av ti av Mesternes Mester. Tidligere håndballspiller Else Marthe Sørlie Lybech gikk seirende ut av testen.

Klar for tradisjonelt sykkelritt Spisser formen i Spania Vidar Vikestad fra Rørvik ser fram til å gjennomføre tre etapper av det spanske rittet Vuelta a la Marina.

I Trondheim har det vært ei travel natt med med slåssing og spytting etter politiet. Det skriver Adressa.no.

Toppsaken på VG.no søndag morgen er om senator John McCain, som ikke er enig med USAs president i at mediene er «fiender av folket», og sier i et intervju at diktatorer begynner med å undertrykke pressen.

Nytt NM til Overhalla Overhalla IL er tildelt Ungdomsmesterskapet (UM) i friidrett i 2018.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag søndag:

Sørvest stiv kuling utsatte steder. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Fra søndag morgen nordvest frisk bris 10. Overgang til sluddbyer og snøbyger, regnbyer på kysten.

Namdal seniorforum og Kunstmuseet inviterer til kurs Rian i fire omganger Kunstmaler Johs. Rians liv og virke skal løftes fram gjennom fire fargerike kurskvelder i mars.

Best i Norge Sebastian Scherjve er Norges beste i slopestyle.