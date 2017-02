Tapte i proff-debuten

GRONG: Etter flere tøffe uker gikk 22-åringen fra Grong i ringen mot Delshad Morad fra Sverige lørdag kveld. Kampen endte med tap, og søndag takket han støttespillerne og Team Topgun med Thomas Formo i spissen på Facebook.

«Tom for ord akkurat no.. hjertelig tusen takk for allj støtte, delinga, meldinga og div æ har fått iløpet av de timan før og etter kampen! E fryktelig lei mæ at det vart et tap igår, men æ prøvd, æ prøvd å vinnje men det gikk dessverre ikke, sånn e fightgamet til tider», skriver 22-åringen.

Før kampen avviste han at han var spesielt nervøs.

– Egentlig ikke, jeg er veldig klar for å gå i buret. Gjøre det jeg kan best, nemlig å slåss, sa han til NA.