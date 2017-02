Slik sikrer du deg enkelt mot skityveri

Håp om pudder og silkeføre lokker både skiturister og skityver til fjells i vinterferien.

- Det er når du setter fra deg skiene for å varme deg i solveggen eller varmestua at tyvene ser sitt snitt til å stikke av med skiene dine, sier Heidi Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Forsikringsbransjen anslår at ski og utstyr for rundt 12 millioner stjeles hvert år, men det finnes enkle knep for å lure skityvene.

- Skill skiene dine om du må sette dem fra deg uten tilsyn. Sett din og kjærestens ski i par, eller sett en barneski med en voksenski. Det koster ingen ting, og tar bare et øyeblikk, sier Slettemoen.

Gradestokken holder seg på minussida i vinterferien Vinterferien er i full gang i Namdalen, og meteorologen melder om vintervær de neste dagene.

Du kan også kjøpe deg en enkel skilås i sportsbutikken eller skiutleien.

- Det er oftest en wirelås som er lett å ha med seg i lomme eller sekk, og koster ikke all verden, sier hun.

Forsikringsbransjen har i mange år etterlyst låsbare ski- og brettstativ i alpinanleggene, og flere skisteder er det allerede på plass.

- Har du mulighet til å låse skiene, gjør det. Er du ferdig for dagen og skal på after-ski, bør du sette dem fra deg hos en vakt, på hytta eller ta deg tid til å låse dem inn i skiboksen på bilen, sier Andreas Rødven, tidligere generealsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

- Ofte er det det aller nyeste utstyret som blir stjålet, det som er lettest omsettelig eller lettest tilgjengelig, forteller han.

Står du parkert er det viktig at skiboksen er låst, men ikke la dyrt skiutstyr ligge i takboksen over natta. Bruk også skilåsen om du tar tog til og fra ferien.

- Det er surt å komme frem, bare for å oppdage at noen bevisst eller ubevisst har tatt med seg feil skibag, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.

Kontakt politiet hvis du blir utsatt for tyveri. Få alltid en kopi av anmeldelsen om du vil ha igjen penger fra forsikringsselskapet.

For å dekke et skityveri stiller forsikringsselskapene også krav til at du ikke skal forlate skiene ubevoktet over lengre tid.