Stine sikret NM-sølv i vektløfting

HAUGESUND: Med 68 kg i rykk og 90 kg i støt, sikret Bjørgvin-utøveren en sterk andreplass i klassen 75 kg.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å ta sølv. Jeg visste det kom til å bli tøff kamp og er glad for at jeg greide å sikre medalje til tross for at ikke dagsformen var helt på topp, oppsummerer Hasfjord – som nå står med to NM-sølv på seniornivå.

Storesøster Marianne Hasfjord, som også representerer Bjørgvin, bommet på sine tre støt – og ble dermed stående uten resultat i klassen 69 kg.