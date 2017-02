Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune

YTRE NAMDAL: Det er Aftenposten som skriver dette tirsdag kveld. Avisa har ingen åpne kilder i saken, men skriver at regjeringsparitiene sammen med KrF og Venstre er enige om å fremskynde behandlingen av Regjeringas kommunereform, og vil – etter det Aftenposten erfarer – om kort tid presentere innholdet i avtalen.

– Et hån mot demokratiet

Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) mener tvangssammenslåinga er meningsløst.

– Det er helt i orden at Stortinget bruker makt, men hvorfor brukte de da mange millioner kroner på å plage lokalpolitikere med å kjøre lokale prosesser på dette dersom de ikke skulle følge rådene? Da hadde det vært bedre om de tegnet kartet og sa til oss: «Sånn skal det være. «Nei, stemmer det at de nå har bestemt seg om å slå de fire kommunene i Ytre Namdal sammen, så er dette en hån mot demokratiet, sier Hellesø.

Han understreker at han tar forbehold om kommenterer det media skriver tirsdag kveld og at det ennå ikke er kommet noe offisielt fra regjeringa.

Tatt på senga

Det har lenge vært kjent at de fire kommunen har vært i spill. Så sent som fredag, skrev VG at kommunene i Ytre Namdal var å finne på en «hemmelig liste» over kommuner som regjeringspartiene, sammen med støttepartiene KrF og Venstre vurderte å slå sammen selv om lokale vedtak, med unntak av Nærøy, sier at kommunene skal fortsette som selvstendige kommuner.

Oppslaget i VG opprørte Lekas ordfører Per Helge Johansen.

– Jeg trodde reformen for vår del var avsluttet. Jeg ble tatt fullstendig på senga i morges. Og jeg sitter fortsatt i underbuksa, sier Leka-ordføreren da NA snakket med ham lørdag ettermiddag.