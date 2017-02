Gikk du glipp av noe mens du sov?

Tirsdag morgen har politiet ingenting å melde om fra natta som har vært.

– Det har vært en usedvanlig rolig natt i hele Nord-Trøndelag, sier operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge Statens vegvesens hjemmeside skal all trafikk i Namdalen gå som normalt.

Været

Det vil bli kaldt i Namdalen i dag, og alle steder kan vente seg temperaturer på minussida. I ytre og midtre strøk vil temperaturen ligge fra tre til syv minusgrader, mens det i Indre Namdal vil bli temperaturer ned mot -14.

Ifølge Yr.no sin værmelding vil sola titte fram de fleste steder i området, og flere steder vil få lange perioder med sol.

Slik ser Meteorologisk institutts tekstvarsel ut for Trøndelag:

Nordøst bris, fra i formiddag skiftende bris, i kveld sørøst frisk bris. Stort sett oppholdsvær.

Nyheter

I dagens NA kan du blant annet lese at Lierne kommune vurderer å anmelde Kvikkas og Norpost for tyveri av aviser.

Les også at Nærøysund Eiendom har startet salget av de 28 leilighetene i Bakkalandet X0, og har som mål å starte byggingen i april. Les også at ny fraværsregel sørger for at flere utsetter oppkjøringa til bil.

T-A skriver at Senterpartiets framgang på deres ferske meningsmåling åpner opp kampen for stortingsplassene i Nord-Trøndelag. På meningsmålingen får Sp 25 prosent av stemmene.

I Trønder-Avisa kan du også lese at oppdretterne i Ytre Namdal møtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for å diskutere krisen som landindustrien nå opplever. Møtet endte i ingen lovnader fra fiskeriministeren.

NRK skriver at Petter Northug trekker seg fra de VM-distansene han ikke er forhåndskvalifisert for, og gir plassen til Hans Christer Holund.

I dag feirer kong Harald 80 år. Og jubilanten scorer best av alle medlemmene i kongehuset på en ny spørreundersøkelse Infact Norge har gjort for VG.