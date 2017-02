Med hjerte for Namdalskysten

For det var i Overhalla at Trond Grande trådte sine barnesko. At han skulle ende opp på Leka skjedde ved ei rein tilfeldighet. For det som fikk ham til å flytte ut til havgapet var kjærligheten.

Dermed gikk flyttelasset til den naturskjønne øya på slutten av 70-tallet. I begynnelsen dreiv han dagligvarebutikk i lokalene på det som i dag er Joker-butikken på øya. Han har også drevet med mye annet i løpet av sin yrkeskarriere, og beskriver seg selv som en allsidig mann.

Men i dag er han nok mest kjent for folk som noe helt annet. For de siste drøye 20 årene har han jobbet som matros og billettør på Lekaferga.

Trives sammen med folk

Stillinga ble han i sin tid tilbudt av en nabo, og at han takket ja har han ikke angret på.

– Jeg stortrives i jobben. Det er en veldig fin arbeidsplass med veldig greie forhold, sier Grande.

Han har nå blitt 65 år, og kunne gått av med pensjon om han hadde ønsket det. Men det er foreløpig ikke en aktuell problemstilling.

– Jeg trives så godt med å være sammen med folk, så jeg regner med at jeg kommer til å holde på ei stund til. Den dagen jeg gruer meg til å gå på jobb slutter jeg, men det har jeg ikke opplevd ennå.

Flytter ikke tilbake

På fritida har han sysselsatt seg med en rekke ulike ting opp gjennom årene. Blant annet har han holdt på med benk- og bordproduksjon. Men noen rene hobbyer har det blitt lite av.

– Det blir ikke tid til så mye annet, sier Grande.

Den vakre Namdalskysten er han veldig stolt over, og setter pris på å oppleve den på nært hold hver eneste dag.

– Kysten her er helt fenomenal, og det er mye flott natur. Jeg pleier å gå på turer når jeg har litt tid til overs. På Leka er det mange flotte oppmerka turstier som også ukjente kan bruke uten at de går seg bort.

Selv om han er innflytter, har de drøye fire tiårene han har bodd på øya gjort ham tett knytta til plassen. Å flytte på seg har ikke vært, og er fortsatt ikke et alternativ.

– Jeg har ikke vurdert å flytte tilbake til Overhalla, selv om jeg har hus og heim der. Når du blir vant til sjølukta og de varierte og fine årstidene ved kysten, får du ikke lyst til å flytte. I Overhalla er det vinter og så sommer. Her ute ved kysten er de fire årstidene varierte og fenomenale på hvert sitt vis.

– Og så er jo lekværingene et veldig trivelig folk, legger han til.

Mye å være stolt av

Det er ikke bare Namdalskysten som får fram stolheten hos Grande, for han er stolt på vegne av industrien som har vokst fram i bygda han kommer fra opprinnelig.

– Jeg er veldig imponert over det de har fått til i Overhalla. Det er stor aktivitet på Skogmo, og aktørene der har klart å skape liv og røre.

På sine egne vegne er Grande beskjeden og trekker heller fram andre enn seg selv. Aller høyest setter han familien sin.

– Jeg har fått to fine og friske unger og seks barnebarn, og de er jeg veldig stolt over.

– Helt til slutt, hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Det er mange vakre plasser ute ved kysten, men aller finest er det på Leka.

