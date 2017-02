Fra Åge til Nils Arne Eggen

TRONDHEIM: I 2018 skal statuen av den tidligere RBK-treneren stå ferdig. En to meter høy statue skal reises på Lerkendal.

– Jeg er jo bare 1,75, så jeg trenger å bli strekt på, sier Eggen til NRK Trøndelag.

Errol Fyrileiv fra Namsos har tidligere laget statuen av Åge Aleksandersen som står ved Festplassen i Namsos. Nå vil han at Nils Arne Eggen skal ha et ord med i laget om sitt nye mesterverk.

– Jeg ønsker jo at han skal få et eierforhold til statuen, og at det blir litt av hans mening inn i dette også. Det er viktig å oppdatere både hovedpersonen og oppdragsgivere undervegs, sier Fyrileiv til NRK.

Ifølge NRK var Eggen opprinnelig imot å stå på sokkel, men at det er viktig å gjøre Lerkendal interessant.

– Når vi kommer til sluttproduktet – som kommer til å stå på Nils Arnes plass på Lerkendal – så står jeg der som et symbol på alle de i Rosenborg som har gjort en veldig god jobb. Jeg ser på meg selv som et beskjedent symbol på alle de som har vært med – og det er mange – opp gjennom historien og gjort Rosenborg til det det er i dag. Derfor har jeg først sagt «tja» og så «ja», sier Eggen til NRK.