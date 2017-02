Ordfører: – Slag i trynet

LEKA: Han er opprørt over at hans egen kommune Leka må inngå tvangsekteskap med Bindal, Vikna og Nærøy.

Han spør om dette er Lekas dommedag.

– Hva får regionen? Uro og ufred. Dette er et slag i trynet fra folk i Oslo til et folk som har jobbet åpent og ærlig i dialog. Lokaldemokratiet har fått et skudd for baugen, sier Leka-ordføreren i en melding onsdag morgen.

Han fortsetter:

– Tvang og diktaur har vi historiske dårlige eksempler på. Det er et alvorlig signal at Norge er på full fart på feil kurs med blåblå regjering. De bryr seg ikke om oss. Det er uforståelig, uvirkelig og tilbakegang for Norge og innbyggerne som ønsker å ha det fine landet med mangfold og produksjon både i by og land, som vi trenger.

Han mener regjeringa må fjernes med tvang.

– Folket må la regjeringa få smake sin egen medisin, sånn at kommunene ikke ødelegges. Det er arvesølvet og fedrelandet som slår sprekker og gode samfunn som drives opp med rota. Kommunen er motor og vår stolthet. Den tar de fra oss, hvis dette skulle bli slutten. Det blir ikke aktuelt, tordner han.