Slanker antall kommuner

OSLO: I lys av det siste døgnets lekkasjer om kommune- og fylkessammenslåinger, presenterer fire partiene resultatet av prosessen som har pågått store deler av de to siste årene.

Les også: Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune Regjeringa godtar ikke at de fire kommunene i Ytre Namdal skal stå alene, og slår dem sammen til én kommune.

De fire partiene er enige om å framskynde behandlinga av regjeringas kommuenreform.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringa flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.

Om kort tid får derfor Vikna, Nærøy, Bindal og Leka endelig svar på om de blir tvangssammenslått til en kommune.