Slik har natta vært, og her er de viktigste nyhetene onsdag morgen

Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt har ingen hendelser å fortelle om etter ei rolig natt til onsdag i Namdalen.

I dag vil det i likhet med i går bli en kald dag i Namdalen. Stort sett hele området vil få en dag preget av overskyet vær og nedbør i form av snø. På Rørvik vil det på kvelden blåse opp til liten kuling, mens temperaturen vil variere fra null til minus tre grader.

I Namsos vil det derimot blåse frisk bris om morgenen før vinden vil avta utover dagen. Temperaturen vil her ligge ned mot fire minus. Indre Namdal vil få snøbyger og temperaturer mellom minus sju og minus ti, ifølge Yr.no sin værmelding.

I vår nettavis kan du lese at Leka, Nærøy, Bindal og Vikna vil bli tvangssammenslått til en kommune. Det var Aftenposten som først skrev om regjeringas beslutning tirsdag kveld. Vikna-ordfører Amund Hellesø er ikke særlig begeistret over tvangssammenslåinga, og kaller det hele meningsløst.

I dagens NA kan du lese at Thomas Westgård fra Leka debuterer i Ski-VM torsdag – for Irland. Du kan også lese at en offentlig ansatt mann i Indre Namdal tiltales for seksuelle overgrep mot fire jenter, og at Nav Midtre Namdal opplever store mørketall.

I dag starter Ski-VM i Lathti, og det er fortsatt stor usikkerhet rundt langrennssportens største stjerne, Petter Northug. Adressa skriver i dagens eavis at Northug muligens reiser hjem for å gå norgescup under VM, og at ingen vet om han stiller til start på femmila.

Første øvelse på programmet for langrennsløperne er kvalifisering til sprint, som starter i dag klokka 13.00.

NRK Trøndelag skriver i dag at en fersk undersøkelse viser at norsk politi ikke har tro på at Norge blir tryggere etter politireformen.