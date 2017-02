Aksjonsgruppa gir fortsatt ikke opp

KOLVEREID: Sørli hadde bare mottatt muntlig beskjed fra Fylkesmannen om at klagen til aksjonsgruppa var avvist da NA ringte onsdag.

– Når vi får det skriftlig, skal vi gå gjennom dokumentene. Vi har vært forberedt på begge de to mulige utfallene av klagen, og vi vil vurdere som en siste mulighet innenfor det offentlige å ta saken inn for Sivilombudsmannen. Vi har ett års klagefrist der, sier Sørli, som egentlig ikke var overrasket over avgjørelsen. Fylkesmannen har vurdert det forvaltningsmessige aspektet, men det er mange ting vi ikke er enige i.

– Det reageres fra lokale politikere på tvangsreguleringer i andre sammenhenger i disse dager. Om ikke dette er ei tvangsregulering, så vet ikke jeg, påpeker Per Arne Sørli.